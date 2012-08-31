В Одессе состоится «Диалог цивилизаций»

1 сентября 2012 года в 11:00 в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоится научно-практический симпозиум

«Восточноевропейское пространство: диалог России и Украины».

В мероприятии примут участие: народный депутат Украины Сергей Кивалов, председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард Матвийчук, Одесский городской голова Алексей Костусев, депутат Государственной Думы ФС РФ Дмитрий Саблин.

Участники конференции намерены обсудить актуальные вопросы современной системы образования Украины и России, а также развитие экономического сотрудничества между двумя государствами.

Брифинг для журналистов: 10:30 (в холле административного корпуса НУ «ОЮА»).

Место проведения: Фонтанская дорога, 23, зал заседаний ученого совета (зеленый зал, 1-ый этаж).

Контактная информация: (067) 95 109 74 Юлия