Власенко: После «жесткой дискуссии» с тюремщиками Тимошенко стало хуже

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

По его словам, вчера сотрудники пенитенциарной службы на протяжении 3,5 часов препятствовали встрече экс-премьера с защитником Евгенией Тимошенко.

В частности, как отметил С.Власенко, в комнате для встречи во время общения Ю.Тимошенко со своим защитником присутствовал работник пенитенциарной службы, который осуществлял видеофиксацию встречи.

С Власенко заметил, что работник пенитенциарной службы начал вести видеосъемку в то время, когда Ю.Тимошенко и Е.Тимошенко начали обсуждать дополнение к жалобе в Европейский суд по правам человека по статье 6 (политическое мотивированное преследование).

С.Власенко подчеркнул, что это нарушает право Ю.Тимошенко на конфиденциальную встречу с защитником. Он отметил, что после «жесткой дискуссии» с тюремщиками, во время которой экс-премьер пыталась доказать право на конфиденциальную встречу, болевой синдром в спине Ю.Тимошенко усилился.

«Ввиду вчерашних событий, Юлия Владимировна вынуждена была отказаться от процедур сегодня в связи с резким ухудшением состояния здоровья», - сказал С.Власенко.

Впрочем, он выразил убеждение, что в понедельник, 3 сентября, лечебные процедуры возобновятся.

«Я еще раз подчеркиваю, ничего нет страшного. Мы не драматизируем ситуацию. Я думаю, что в понедельник процедуры возобновятся», - сказал С.Власенко.

Он отметил недопустимость препятствования встречам Ю.Тимошенко со своими защитниками. С.Власенко подчеркнул, что защита экс-премьера, ввиду факта препятствования встрече, подготовила жалобу на имя прокурора Харьковской области Геннадия Тюрина и начальника Качановской исправительной колонии Ивана Первушкина.

Защитник также добавил, что об этой ситуации будет также поставлен в известность судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский, рассматривающий дело в отношении Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ.