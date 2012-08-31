Из Нацбанка уволили двух топ-менеджеров из команды Стельмаха

Как сообщает "Коммерсант-Украина", освободившиеся должности заняли их нынешние заместители, которых коллеги называют "более лояльными и спокойными в высказываниях".

Игорь Шумило возглавлял экономический департамент с октября 2003 года. Банкиры называют его одним из самых опытных чиновников НБУ, способным вести профессиональный диалог на любом уровне.

По их словам, представители МВФ в 2010 году рекомендовали руководству страны после ухода Владимира Стельмаха назначить главой центробанка именно Игоря Шумило, отмечая его открытость, принципиальность, неангажированность и умение анализировать происходящие экономические процессы.

Вероятно, его принципиальность в оценке текущей ситуации и привела к увольнению. Источник в правительстве объяснил изданию , что на прошлой неделе на заседании Кабмина при обсуждении макропрогнозов возник конфликт: "Нацбанк поддержал очень пессимистичные макропрогнозы на 2013 год. Эта позиция, изложенная в письме за подписью Игоря Шумило, стала очень неожиданной, что, по всей видимости, и стало основной причиной отставки".

