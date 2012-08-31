Второй адвокат Луценко подал обжалование

Адвокат обжалует приговор по делу о продлении его подзащитным срока постановления на наблюдение за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Об этом И.Фомин сообщил УНИАН.

«Сегодня я подал жалобу на приговор в Апелляционный суд Киева", - сказал И.Фомин, напомнив, что днем раньше аналогичную жалобу направил в апелляционную инстанцию его коллега, адвокат Алексей Баганец. "Насколько мне известно, Луценко свою жалобу направил в суд почти сразу же после вынесения второго приговора", - сказал И.Фомин.

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Как сообщал УНИАН, 29 августа адвокат А.Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу экс-министра внутренних дел Ю.Луценко относительно незаконного продолжения слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко.