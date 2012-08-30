Франция и Германия увидели, что Украина сделала еще один шаг назад

Как сообщает сайт экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, Министерство иностранных дел Франции заявляет: "Франция глубоко сожалеет в связи с тем, что суд отклонил кассационную жалобу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Мы снова заявляем о нашей обеспокоенности развитием политической ситуации в Украине и призываем власть Украины уважать свои обязательства по соблюдению основных прав и свобод. Выборочное правосудие и несоблюдение принципов верховенства права в Украине могут помешать дальнейшему сближению с Европейским Союзом, в том числе подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС".

Уполномоченный Федерального правительства Германии по правам человека Маркус Лёнинг заявляет, что решение кассационного суда по делу Ю.Тимошенко отдаляет Украину от правового государства.

"Подтверждение приговора о лишении свободы сроком на семь лет является еще одним шагом назад. Тем самым Украина еще больше отдаляется от правового государства. Приговоры против Юлии Тимошенко и других оппозиционеров политически мотивированы и являются признаком выборочного правосудия", - заявил М.Лёнинг.

Немецкий правозащитник подчеркнул, что Федеральное правительство Германии совместно с партнерами в Европейском Союзе и в дальнейшем будут выступать в защиту Ю.Тимошенко и других оппозиционеров. "Правительство Украины несет обязанность по обеспечению процессов на принципах правового государства и быстрого устранения пробелов в системе своего судопроизводства. Кроме того, должна быть гарантирована возможность беспрепятственного участия оппозиционеров в избирательной парламентской кампании и свободное и честное проведение этих выборов в октябре. Судебные приговоры против оппозиционных политиков уже сейчас порождают существенные сомнения в этом", - отметил он.

"Мы очень внимательно будем следить за ходом событий в Украине. Верховенство права, независимое судопроизводство и свободные и честные выборы являются решающей предпосылкой для последующего приближения Украины к Европейскому Союзу", - заявил уполномоченный Федерального правительства Германии по правам человека.