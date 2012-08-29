Высший спецсуд оставил Тимошенко за решеткой

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд отказал защите экс-премьера в удовлетворении жалобы, в которой они просили признать решения Печерского районного суда и Апелляционного суда Киева незаконными, а дело закрыть за отсутствием в действиях Ю.Тимошенко состава преступления.

Как отмечается в определении суда, коллегия судей Высшего спецсуда пришла к заключению, что суд первой инстанции обстоятельно вынес приговор, изучив доказательства, которые были тщательным образом проверены апелляционным судом. Поэтому Высший спецсуд пришел к заключению, что судьи апелляционного суда и суда первой инстанции выносили решения обоснованно.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализницы" в Харькове.