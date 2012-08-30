УДАР поддержит Свободу в иске против ЦИК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», партия намерена поручиться как третье лицо без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ВО «Свобода».

Как говорится в заявлении партии, «УДАР» поддерживает иск ВО «Свобода» к ЦИК о признании противоправной проведенной Центризбиркомом 24 августа жеребьевки для установления очередности всех партий, подавших кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года и признании противоправный и отмене постановления Центральной избирательной комиссии №604 от 26 августа «Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года».

В «УДАРе» убеждены, что это постановление противоречит Закону «О выборах народных депутатов Украины» и грубо нарушает права и законные интересы партий – субъектов избирательного процесса, поскольку устраняет партии, которые имеют реальные шансы пройти в новый состав парламента, от участия в роботе окружных избирательных комиссий. По мнению представителей «УДАРа», это может привести к нарушениям избирательного законодательства Украины в период подготовки, проведения и установления результатов выборов.

Судебное заседание должно начаться сегодня в 16.00.