Канаде досадно за решение Высшего спецсуда по Тимошенко

Об этом заявил 29 августа министр иностранных дел Канады Джон Баирд, сообщили УНИАН сегодня в Посольстве Канады в Украине.

«Канада глубоко разочарована решением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по делу Юлии Тимошенко, который оставил приговор силе. Судебные слушания, которые проводились таким образом, вызывают серьезную обеспокоенность относительно обязательств Украины соблюдать международные нормы в отношении справедливого, прозрачного и надлежащего процесса», - подчеркнул канадский министр.

Он считает, что «как и предыдущие, очевидно политически мотивированные судебные процессы, это решение является частью тревожной тенденции, разрушающей институты, от которых зависит мирное, процветающее и демократическое общество».

Дж.Баирд призвал украинское правительство укрепить независимость судебной системы. «Легитимная и активная оппозиция является важной частью сильной и эффективной демократии. Канада поддерживает народ Украины на пути развития нации, которая основывается на ценностях свободы, демократии, прав человека и верховенства права», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.

29 августа Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам признал законным приговор экс-премьеру. Суд постановил, что решения судов низших инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.