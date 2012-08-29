ЦИК решил кого писать в бюллетень вместо Тимошенко и Луценко

Об этом А.Магера сообщил в комментарии УНИАН.

Таким образом, по словам заместителя председателя ЦИК в избирательном бюллетене от партии «Батькивщина» будут указаны фамилии следующих кандидатов: Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Анатолий Гриценко, Вячеслав Кириленко и Григорий Немыря.

Соответственно от ВО «Громада» первая пятерка кандидатов будет выглядеть следующим образом: Иван Лазаренко, Валентина Ляшенко, Юрий Филяк, Виктория Орлова, Владимир Косюга.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ЦИК утвердил форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Согласно этому решению в бюллетене перед названием политической силы должны быть указаны имена, отчества и фамилии первой пятерки кандидатов. Фамилии Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и Павла Лазаренко будут отсутствовать в связи с отказом ЦИК в регистрации их кандидатами. Зато даже после принятия решения относительно формы и текста избирательного бюллетеня не было точно известно количество кандидатов от партии «Батькивщина» и ВО «Громада». Заместитель председателя ЦИК А.Магера не исключает, что от партии «Батькивщина» будет указано только три фамилии, а от «Громады» - четыре.