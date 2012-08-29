Под высший спецсуд сторонники Тимошенко принесли гроб

Как передает корреспондент УНИАН, они принесли под стены суда небольшой гроб со статуэткой Фемиды и закопали его в землю, установив «над могилой» деревянный крест, на котором прикреплена табличка с надписью: «Здесь похоронено украинское правосудие», и внизу две даты 24.08.1991 – 29.08.2012.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

Сегодня, 29 августа, Высший спецсуд огласил решение, которым признал законным приговор Ю.Тимошенко по газовому делу.

Суд постановил, что решения судов первых инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.