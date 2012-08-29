СМИ: Ющенко «отмазывает» власть в рекламных интервью

"Не думаю, что будут какие-то крайности. Скорее всего, чтобы не допустить жесткой политической изоляции, власти проведут относительно честные выборы, в смысле без массовых нарушений", - сказал Ющенко в интервью, опубликованном в газете "Сегодня", сообщает Украинская правда.

Кроме того, комментируя текущую политическую ситуацию, экс-президент заявил: "На политической арене мы видим соперничество двух проектов Кремля - ​​Партии регионов и БЮТ. Между ними нет абсолютно никакой разницы".

Как отмечает Украинская правда, интервью Ющенко вышло в печатной газете "Сегодня" под плашкой "Точка зрения". Как отмечается на последней странице газеты, в этой рубрике размещаются материалы на правах рекламы.

Пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова, отвечая на вопрос, почему было принято решение о размещении именно рекламного интервью, ответила: "Потому что сейчас избирательный период".