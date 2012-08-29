Сторонники Тимошенко пришли под Высший спецсуд

В Киеве около 200 сторонников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко пикетируют Высший специальный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который сегодня должен огласить решение по результатам рассмотрения кассационной жалобы на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались как на улице Пилипа Орлика, где расположено здание суда, так и во дворе Высшего спецсуда.

Они традиционно держат государственные флаги, флаги партии «Батькивщина», а также скандируют «Юле – свободу!».

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализницы" в Харькове.