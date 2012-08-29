Высший спецсуд сегодня решит судьбу кассации Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», защита экс-премьера требует отменить приговор Печерского районного суда г. Киева и решение Апелляционного суда и освободить Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.