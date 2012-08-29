Теличенко: Минимум, чего добьется Тимошенко в Евросуде - материальной компенсации

Минимум, что получает Тимошенко, если Европейский суд по правам человека станет на ее сторону - это материальная компенсация, о максимуме на сегодня судить трудно, ведь еще нет решения Высшего специализированного суда.

Об этом в эфире «5 канала» сообщила представитель интересов Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека Валентина Теличенко.

«Минимальные последствия - это если Тимошенко выиграет это дело, а я в этом не сомневаюсь, суд назначит ей компенсацию. Максимально - оценивать трудно, потому что сегодня мы не владеем полной ситуацией и многое будет зависеть в том числе и от решения Высшего специализированного суда », - заявила Теличенко.