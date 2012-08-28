ЦИК пока не планирует отменять регистрацию Сацюка кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия пока не планирует рассматривать вопрос об отмене регистрации кандидатом в народные депутаты бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка из-за юридических неточностей в решении Высшего административного суда от 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сегодня журналистам.

«В ЦИК никто такой инициативы не выдвигал, в том числе и я», - сказал А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что ВАСУ в своем решении должен был установить и признать факт непроживания В.Сацюка на протяжении 5 лет в Украине и на основании этого обязать Центризбирком рассмотреть вопрос отмены регистрации его кандидатом в депутаты.

«Вместо этого, было принято решение о признании противоправными действия (членов ЦИК) и отмены постановления ЦИК в части регистрации отдельно взятого кандидата», - объяснил он.

При этом А.Магера подчеркнул, что согласно закону о выборах народных депутатов вопросы о регистрации, отказе в регистрации и отмены регистрации кандидата в депутаты являются исключительно полномочиями Центральной избирательной комиссии.

«То есть, кроме ЦИК, этого никто не может сделать. Именно решение – неграмотное. Суд должен был бы, если он считает, что есть факт непроживания лица 5 лет в Украине, должен установить этот факт и обязать ЦИК рассмотреть вопрос относительно отмены регистрации», - сказал заместитель председателя ЦИК.

По словам А.Магеры, сейчас возникают такие вопросы: было ли лицо зарегистрировано кандидатом, кто проводил агитацию, кто формировал избирательный фонд и кто регистрировал доверенных лиц.

«Сейчас в юридической плоскости возникают очень много вопросов», - отметил А.Магера.

По его словам, фактически суд отменил регистрацию В.Сацюка кандидатом в народные депутаты, но де-юре этот человек остается кандидатом.

«Таким образом, суд перебрал на себя полномочия ЦИК отменять регистрацию», - считает А.Магера.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Высший административный суд Украины подтвердил законность постановления и отдельного постановления Киевского апелляционного административного суда об отмене регистрации В.Сацюка кандидатом в народные депутаты и противоправности действий заместителя председателя ЦИК А.Магеры и члена комиссии Валерия Шелудько во время подготовки к рассмотрению на заседании комиссии вопроса о регистрации В.Сацюка.