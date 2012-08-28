Третьяков откроет в Киеве сразу четыре приемные

«Я не собираюсь, как многие другие кандидаты, решать проблемы людей только во время избирательной кампании. В ближайшее время на Святошино и Оболони открываются мои четыре общественные приемные. Этим я хочу подчеркнуть серьезность своих намерений», заявил Третьяков в интервью изданию «Газета киевская».

По словам депутата, ему хорошо известно о проблемах округа и он знает, как справиться с ними.

Политик подчеркнул, что на своих встречах с жителями округа обсуждает, как местную, так и общеукраинскую проблематику. «Если говорить о проблемах, касающихся всей страны, то люди в первую очередь обеспокоены проблемами низких пенсий и зарплат, коррупции, безработицы, плохого состояния медицины, - отметил Третьяков. - Что касается округа, их, безусловно, волнует неэффективность работы районных властей, катастрофическое состояние в сфере ЖКХ, разбитые дороги и плохая экология».

Третьяков подчеркнул, что намерен сделать все для того, чтобы 218-ый округ преобразился в самые кратчайшие сроки.

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется на парламентские выборы путем самовыдвижения по столичному мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.