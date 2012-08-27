Ющенко: Тимошенко предали кочубеи

«Суд, безусловно, был политический, и он породил больше вопросов, чем ответов. Газовые соглашения, бесспорно - криминальные», - констатировал Виктор Ющенко во время пребывания в Ивано-Франковской области.

В тоже время, экс-президент считает, что «ответ на освобождение Тимошенко может дать только демократия».

«Тимошенко сидела при Кучме, сидит при Януковиче. При Ющенко Тимошенко дважды была премьер-министром… Судите сами, кто ее предал. Не в Ющенко проблема. Большая проблема в предателях и «тушках», которых Тимошенко привела к власти. Кочубеи ее предали», - сказал лидер «Нашей Украины».