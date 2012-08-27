Ющенко: Тимошенко предали кочубеи
22:37, 27 августа 2012Политика
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Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что бывший премьер-министр Юлия Тимошенко получила приговор «политического суда за газовые соглашения, которые имели криминальный характер».
Ющенко говорит, что не предавал Тимошенко, фото из архива УНИАН
«Суд, безусловно, был политический, и он породил больше вопросов, чем ответов. Газовые соглашения, бесспорно - криминальные», - констатировал Виктор Ющенко во время пребывания в Ивано-Франковской области.
В тоже время, экс-президент считает, что «ответ на освобождение Тимошенко может дать только демократия».
«Тимошенко сидела при Кучме, сидит при Януковиче. При Ющенко Тимошенко дважды была премьер-министром… Судите сами, кто ее предал. Не в Ющенко проблема. Большая проблема в предателях и «тушках», которых Тимошенко привела к власти. Кочубеи ее предали», - сказал лидер «Нашей Украины».
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