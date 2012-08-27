У Табачника уж и обрадовались анонсированной Россией помощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Жебровский заявил, выступая в помещении представительства Россотрудничества в Украине перед учителями и директорами украинских школ.

«Поскольку мы на территории Российского посольства, то буду говорить на русском языке, будем на территории китайского – будем на русском, все равно на русском языке, потому что все мы его знаем, слава Богу», - заявил Б.Жебровский в начале своего выступления (помещение представительства Росссотрудничества в Украине не является территорией Посольства России в Украине. И, таким образом, не является частью территории России – УНИАН).

Говоря о принятии языкового закона в Украине, Б.Жебровский сказал, что сегодня этот вопрос обострился.

«Какая же будет практическая реакция министерства, на местах на этот закон. Нормальная, мы самые законопослушные в этой стране», - заявил он.

В то же время он отметил, что под каждый закон нужны еще подзаконные акты, ведомственные инструкции и так далее.

«Сейчас могу сказать, что пока в Минобразовании нет ни одного официального документа, который бы говорил о том, что хотят открыть школы с таким-то языком, или принято какое-то решение областного, районного или городского совета. Все прекрасно понимают, что за три дня такие вопросы решить очень сложно», - сказал заместитель министра.

Он заявил, что все школы в Украине – украинские, есть только разные языки обучения. По его словам, государственный язык в Украине один – украинский, все остальное плюс к нему.

«Если какая-то страна, какое-то правительство, какое-то министерство заинтересовано, чтобы язык его страны у нас на территории развивался, оно, соответственно, и будет делать, и мы не то чтобы не будем препятствовать, мы будем всячески приветствовать», - заявил Б.Жебровский.

«И в данном отношении наши российские коллеги показывают пример не просто разговоров, а пример очень конкретный: вот семинар, вот книги, вот какие-то методические материалы. Как можно против этого выступать? Если завтра любая другая страна захочет помогать детям изучать язык – мы «за», - добавил замминистра.