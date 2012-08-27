ГПтСУ: Луценко отказался от обследования за пределами СИЗО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, в прошлый четверг (23 августа) в Киевском СИЗО комиссией специалистов Минздрава и ГПтС Украины был проведен очередной медицинский осмотр Ю.Луценко.

«Во время осмотра Ю.Луценко врачи в своем заключении констатировали, что результаты проведенных пациенту анализов находятся в пределах физиологичной нормы.

Кроме того, врачи отметили, что осужденный в течение последнего месяца рекомендованного ему лечения не соблюдал.

В связи с этим для разработки дальнейших рекомендаций врачи предложили Ю.Луценко пройти дополнительное инструментальное обследование за пределами СИЗО. Однако он не согласился на это, о чем подал руководству учреждения соответствующее письменное заявление», - говорится в сообщении ГПтСУ.

На момент медосмотра состояние здоровья Ю.Луценко врачами оценивалось как удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ранее, 27 февраля 2012 года, Печерский райсуд Киева осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко.