Эксперты - о смене состава ЦИК: Это дело плохо попахивает

Президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов заявил о высокой вероятности изменения состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время избирательной кампании.

Такое мнение И.Жданов высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя ситуацию в связи с признанием судами противоправности действий заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры и члена комиссии Валерия Шелудько во время регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты.

"Это дело плохо попахивает. Понятна цель и вероятность изменения состава ЦИК, а именно — отставки А.Магеры и В.Шелудько - я оцениваю как высокую. Никто не начинал бы это дело, не надеясь на какой-то конкретный результат", - сказал И.Жданов.

По его мнению, состоявшиеся судебные процессы свидетельствуют о сложной политической игре, целью которой является назначение вместо А.Магеры и В.Шелудько "более послушных для власти" членов ЦИК. "Сейчас есть юридическое основание сделать так, чтобы вроде бы никто не мог обвинить Президента, что он отозвал этих членов ЦИК... Есть решение суда, есть нарушение присяги, Президент вынужден принять такое решение и тому подобное. Вы видите, как замаскирована эта ситуация? А ЦИК потом будет принимать такие решения, которые нужны", - считает эксперт.

В свою очередь, журналист Вахтанг Кипиани назвал политической игрой ситуацию с признанием судами действий А.Магеры и В.Шелудько противоправными.

"Это политическая игра. Создано политическое основание начать процесс отторжения двух представителей из ЦИК. Соответственно, для массового сознания будет озвучено, что они нарушили присягу. Но юридическое основание уже менее важно, чем политическая целесообразность. В конечном итоге, А.Магера и В.Шелудько не играют исключительной роли в ЦИК. Но они — голос здравого рассудка", -

Как сообщал УНИАН, 24 августа Высший административный суд Украины подтвердил законность постановления и отдельного постановления Киевского апелляционного административного суда относительно отмены регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка кандидатом в народные депутаты и противоправности действий заместителя председателя ЦИК А.Магеры и члена комиссии В.Шелудько во время подготовки к рассмотрению на заседании комиссии вопроса о регистрации В.Сацюка.

Судебный процесс по рассмотрению апелляций А.Магеры, В.Шелудько и третьей стороны - представителя В.Сацюка - продолжался с 10.45 23 августа до 04.35 24 августа.