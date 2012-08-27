Третьяков уже ищет союзников по будущему парламенту

Об этом он сказал в интервью журналистам «Газеты киевской».

«Я сделаю все возможное, чтобы реванш демократических сил состоялся и мы вернули Украину на демократический путь развития», - заявил Третьяков.

Политик подчеркнул, что не планирует работать единолично. «Таких как я оппозиционеров, которым не нашлось места в списках Объединенной оппозиции, довольно много. И мы уже сейчас договариваемся о будущей работе в парламенте, Естественно, мы будем сотрудничать с Объединенной оппозицией и партией «УДАР», так как наши политические взгляды довольно близки. Никогда себя «волком-одиночкой» не считал», отметил он.

Так же Третьяков заявил, что никогда не изменял своим политическим принципам и, поэтому, в команде нынешней власти его не будет ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется на выборы в парламент путем самовыдвижения в столичном мажоритарном округе № 218, объединяющем части Святошинского и Оболонского районов.