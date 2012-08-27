Москаль хочет, чтобы Пшонка разобрался с решениями облсоветов по языку

Народный депутат Геннадий Москаль обратился к генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием проверить силами работников Генпрокуратуры решения Одесского, Запорожского, Донецкого, Херсонского, Днепропетровского, Харьковского, Луганского областных советов и городского совета Севастополя о предоставлении русскому языку статуса регионального.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Г.Москаля, депутат просит проверить решения местных советов на соответствие Конституции, где сказано, что порядок использования языков в Украине регламентируется законами, а также на соответствие Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, которая ратифицирована Украиной и вступила в силу 1 января 2006 года.

По мнению Г.Москаля, есть существенные отличия между ратифицированной хартией и Законом «О принципах государственной языковой политики. «В частности: в законе указаны языки, которых нет в хартии, – армянский, ромский, караимский, крымчацкий, русинский, идиш, новогреческий», - отметил он.

Вместе с тем, утверждает Г.Москаль, в самой хартии указаны языки, которых не существует в природе, – еврейский и греческий. «Перед принятием закона «О языке» нужно было забрать из закона «О ратификации Хартии…» еврейский и греческий, а из самого закона забрать новогреческий язык – поскольку это язык современной Греции, а автохтонные греки, которые проживают на территории Украины, разговаривают на румейском или урюмском – в зависимости от вероисповедания», - заметил депутат.

По словам Г.Москаля, решения упомянутых советов нужно проверить на соответствие самому закону «Кивалова-Колесниченко», поскольку в переходных положениях к нему содержатся изменения к Закону «О местном самоуправлении в Украине», которые позволяют принимать решение по этому поводу исключительно сессиями сельских, поселковых и городских советов.

«В переходных положениях ничего не сказано о возможности принятия подобных решений областными советами, городским советом Севастополя, а также Верховным советом Автономной республики Крым и Киевским городским советом», - заявил Г.Москаль.

Также, по его убеждению, необходимо выяснить, на каком основании Измаильский городской совет отказал болгарам в признании их языка региональным на территории города.

«Прошу проверить решения упомянутых органов и в случае нарушения Конституции и законов вынести прокурорские протесты. А в случае наличия состава преступления – возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц местного самоуправления за превышение власти и служебных полномочий», - подчеркнул Г.Москаль.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, где на этом языке разговаривает не менее 10% жителей.

10 августа закон вступил в силу.