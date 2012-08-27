Табачник считает, что Украина пошла не тем путем

08:26, 27 августа 2012
Политика
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По мнению министра после обретения независимости страна пошла ложным путем.

Дмитрий Табачник об идеологии

Украины после обретения независимости пошла не тем путем, поставив государство выше человека.

Такое мнение в прямом эфире 5 канала высказал министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник. «Украинское государство в первые годы своего строительства попыталось пойти не тем путем. Украина начала строить государство, в котором первичное государство, навязывание определенных одинаковых стереотипов в поведении, в ментальности, подходах к истории, идеологии, а уже потом - человек. И вот во многом этот шанс и не оправдался и именно поэтому люди почувствовали, что так же, как и в СССР, было принуждение», - отметил министр.

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