Сегодня в Украине - День шахтера

Президент Украины Виктор Янукович поздравил шахтеров с профессиональным праздником.

Как говорится в поздравлении, текст которого размещен на сайте Президента, «праздник горняков - дань уважения людям, которые посвятили себя этому нелегкому делу, требующему огромных усилий, самоотверженности и отваги. От неустанного труда шахтеров зависит стабильность экономики государства, ее успешное развитие и благосостояние людей».

«Уверен, что вы и в дальнейшем будете способствовать развитию отрасли, созданию производственных мощностей, достаточных для удовлетворения постоянно растущего внутреннего спроса, а также укреплению энергетической независимости нашего государства», - заметил В.Янукович и пожелал работникам угольной промышленности крепкого здоровья, счастья, достатка и новых трудовых свершений во имя Украины.