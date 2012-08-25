Янукович сделал двух шахтеров Героями Украины

Президент Украины Виктор Янукович присвоил двум шахтерам звание Герой Украины.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. В частности, звания удостоены Дмитрий Романенко - проходчик участка подготовительных работ Государственного предприятия "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" (Угледар, Донецкая область) и Юрий Шикула - машинист горных машин структурного подразделения шахтоуправления "Самсоновская-Западная" АО "Краснодонуголь" Луганской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter