Янукович сделал двух шахтеров Героями Украины

23:32, 25 августа 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович присвоил двум шахтерам звание Герой Украины.

Виктор Янукович

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В частности, звания удостоены Дмитрий Романенко - проходчик участка подготовительных работ Государственного предприятия "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" (Угледар, Донецкая область) и Юрий Шикула - машинист горных машин структурного подразделения шахтоуправления "Самсоновская-Западная" АО "Краснодонуголь" Луганской области.

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