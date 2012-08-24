СМИ: Владельца билбордов «бабушка с котом» лишили разрешений и оштрафовали

Исполком Днепродзержинского городского совета по представлению депутата от Партии регионов Галины Куропятниковой отменил разрешение на размещения внешней рекламы, предоставленные владельцу биллбордов Виталию Куприю, на которых была размещена антиагитация «Бабушка с котом» и критика власти.

Об этом Радио «Свобода» сообщил сам В.Куприй.

По его словам, кроме того, Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей наложила на него как владельца биллбордов штраф в размере 1,7 тыс. грн «за отсутствие информации о стоимости услуг при размещении постеров всеукраинского объединения «Свобода» с надписями: «Не хочеш жити по понятіям?» «Набридло знущання влади?», «Готовий боротись за місто і Україну?»

Как отметил В.Куприй, оба решения он намерен обжаловать в суде. «Штраф в 1700 гривень за то, что ты бесплатно (то есть без стоимости) размещаешь на своих рекламных конструкциях критику власти, является вообще абсурдным. То есть, по мнению органа по защите прав потребителей, за антирекламу власти нужно обязательно взимать средства? Я уверен, что обжалую решение власти и докажу свою правоту в суде», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 августа в Днепродзержинске были демонтированы бигборды с фотографией бабушки с котом на руках и подписью «Узнала, что внук голосовал за регионы, переписала дом на кота».

15 августа появилась информация, что автора скандального бигборда Максима Голосного объявили в розыск, а владелица рекламной площади после "серьезного разговора с высокопоставленным чиновником" находится в реанимации.

21 августа во время пресс-конференции в УНИАН В.Куприй, который является владельцем бигбордов в Днепродзержинске, заявил, что конструкции демонтированы незаконно, и выразил возмущение отсутствием реакции милиции.