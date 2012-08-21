Вместе с бабушкой и котом «под раздачу» попали козел, баран и покойник

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.Куприй напомнил, что 10 августа в центре Днепродзержинска на рекламной конструкции размером 9х6 м было размещено изображение бабушки с котом и надписью «Взнала, що внук голосував за «регіони», переписала хату на кота» («Узнала, что внук голосовал за «регионы», переписала дом на кота»). Ночью 13 августа представители коммунальных служб заклеили надпись, которая касалась «регионов», правоохранительные органы начали расследование в связи с якобы нарушением законодательства в сфере рекламы. На следующий день билборд был заклеен полностью его владелицей, которая сделала это, потому что на постере, по ее словам, «было нецензурное слово».

В.Куприй отметил, что инициатором размещения отмеченного плаката был бывший Елизаветовский сельской голова Максим Голосной, против которого теперь возбуждено уголовное дело, а он сам объявлен в розыск.

В.Куприй рассказал, что на протяжении последнего года активно сотрудничал с М.Голосным в сфере борьбы с незаконными действиями власти, в частности, о признании незаконным отстранение М.Голосного от выполнения обязанностей сельского головы. По его словам, за день до размещения скандального плаката, 9 августа, они ехали вместе в поезде в Киев для получения удостоверений кандидатов в народные депутаты и обсуждали мероприятия по недопущению победы Партии регионов на выборах в Верховную Раду. В.Куприй согласился, в случае необходимости, размещать на собственных билбордах плакаты с антирекламой власти. Эту возможность он обсудил по телефону с руководителем своей пресс-службы. Кроме постеров о бабушке с котом, планировалось разместить изображения козлов с надписью «Пакращєння чекати годі, доки козли на огороді», барана с надписью «Мені кажуть тільки правду, стрижуть чесно та регулярно», кардиограммы умершего человека «Голосуй за стабільність» и др.

В.Куприй рассказал, что 13 августа ему позвонили по телефону и спросили, может ли он пообщаться с губернатором Днепропетровской области по поводу билбордов, но разговор не состоялся. “Через несколько секунд женский голос извинился и сказал, что вопрос решен. То есть, 13 августа, именно в промежуток между 17:40 и 19:15, было решено дать указание не допустить распространения плакатов о бабке и коте”, – заявил В.Куприй. Он добавил, что в ночь с 14 на 15 августа неизвестные срезали все 15 рекламных конструкций (28 плоскостей), которые ему принадлежали. Также он напомнил, что во время снесения на билбордах (на 25 постерах из 28) по просьбе ВО «Свобода» были размещенные вопросы ««Набридло знущання влади?», «Не хочеш жити по понятіям?» и др., и призывы к объединению.

Депутат горсовета заявил, что “в операции по ликвидации билбордов в разных частях города принимали участие несколько бригад, которые были обеспечены оборудованием, транспортом и группами прикрытия”. По его словам, “известно, что милиция получила вызов и выслала наряд на, по крайней мере, одно место демонтажа билборда. Но, по словам свидетелей, пообщавшись с «сопровождающими», через несколько минут милиционеры уехали, позволив бригаде продолжать свое дело”.

“Восемь похищенных билбордов в изуродованном состоянии были на следующий день найдены крестьянами на не огражденной территории асфальтового завода, в с. Елизаветовка в 10 км от Днепродзержинска. Один из этих билбордов имел размеры 6х5 метров и перевозился через весь город, занимая 2 полосы движения. Ни ночной демонтаж металлоконструкций, ни негабаритные перевозки не привлекли внимания правоохранителей. Сторож завода, который видел преступников, скрылся до приезда милиции. Информации о возбуждении уголовного дела по данному факту до сих пор нет”, – заявил В.Куприй.