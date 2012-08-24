Оппозиция развернула рекордный флаг под поздравление Тимошенко (аудио)

Как передает корреспондент УНИАН, около 10 тысяч сторонников оппозиции прошли от Михайловской площади к памятнику Тарасу Шевченко, и возложили цветы к памятникам Михаилу Грушевскому и Великому Кобзарю.

Кроме того, на улице Владимирской напротив здания Киевского национального университета 250 представителей молодежного крыла Объединенной оппозиции развернули государственный флаг размером 40 на 60 метров, общей площадью 2,4 тыс. кв. м. На митинге также присутствовал представитель Книги рекордов Украины, который зафиксировал рекорд.

После этого представители оппозиции в парке Шевченко начали митинг, посвященный 21-й годовщине Независимости Украины.

На митинге включили аудиозапись обращения лидера Объединенной оппозиции «Батькивщина», бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове, к народу по случаю праздника. Она призвала всех небезразличных людей продолжать борьбу с властью, невзирая на все разочарования и давление.

В данное время митинг оппозиции в парке Шевченко продолжается, сторонники «Батькивщины» расположились вокруг памятника Великому Кобзарю.

Перед участниками мероприятия уже выступили лидеры Объединенной оппозиции Александр Турчинов, Арсений Яценюк и председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок.