На Софийской площади ПР проводит митинг и концерт

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время на площади собрались около 2,5 тысячи сторонников Партии регионов.

В 11.30 здесь началась трансляция выступления Президента Украины Виктора Януковича на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в национальном дворце искусств «Украина».

Организаторы митинга обещают, что после этого все желающие смогут пообщаться с кандидатами в народные депутаты от Партии регионов, а также посмотреть концерт с участием популярных украинских исполнителей.

Вокруг Софийской площади очень плотно стоят автобусы, на которых прибыли участники митинга, вход на площадь ограничен.

Сторонники оппозиции, двигаясь с Михайловской площади по улице Владимирской, прошли вдоль Софийской площади, выкрикивая: «Зека - геть!». В свою очередь, организаторы митинга Партии регионов очень громко включили музыку, и возгласов оппозиционеров почти не было слышно.

Колонну оппозиции сопровождают сотрудники правоохранительных органов.