Оппозиция шествует от Михайловской площади до памятника Шевченко
11:34, 24 августа 2012Политика
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В Киеве около 5 тыс. сторонников Объединенной оппозиции отправились с Михайловской площади по улицей Владимирской к памятнику Тарасу Шевченко.
Возле памятника Шевченко должны развернуть самый большой флаг Украины
Как передает корреспондент УНИАН, активисты оппозиции намерены возле памятника провести митинг и развернуть самый большой Государственный флаг Украины.
Во главе колонны идут лидеры оппозиции Александр Турчинов, Арсений Яценюк, народные депутаты.
Участники акции держат в руках государственные флаги, символику Объединенной оппозиции, плакаты с лозунгом: «Украина должна быть независимой». Во время шествия они время от времени выкрикивают: «Юле – волю!».
Представители оппозиции также намерены возложить цветы к памятникам Михаилу Грушевскому и Т.Шевченко.
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