Оппозиция шествует от Михайловской площади до памятника Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, активисты оппозиции намерены возле памятника провести митинг и развернуть самый большой Государственный флаг Украины.

Во главе колонны идут лидеры оппозиции Александр Турчинов, Арсений Яценюк, народные депутаты.

Участники акции держат в руках государственные флаги, символику Объединенной оппозиции, плакаты с лозунгом: «Украина должна быть независимой». Во время шествия они время от времени выкрикивают: «Юле – волю!».

Представители оппозиции также намерены возложить цветы к памятникам Михаилу Грушевскому и Т.Шевченко.