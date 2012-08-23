СМИ: Магера знал, что регистрирует Сацюка с паспортом РФ (документы)

В распоряжении газеты "Сегодня" оказалась копия ответа Госпогранслужбы главе Центризбиркома на его запрос относительно пересечения украинскими гражданами госграницы, в том числе и Владимира Сацюка.

Запрос Шаповала:

Высший админсуд перенес на четверг рассмотрение жалобы зампредседателя Центризбиркома Андрея Магеры на Киевский апелляционный админсуд, который признал незаконными его действия по регистрации кандидатом в народные депутаты бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка. Решение было мотивировано тем, что Сацюк еще недавно являлся гражданином России, – а значит, согласно закону не мог быть зарегистрирован кандидатом в депутаты.

Магера просит отменить решение Киевского апелляционного админсуда, заявляя, что в момент регистрации 3 августа не знал о том, что Сацюк в течение пяти последних лет был гражданином не только Украины, но и России. Однако в распоряжение «Сегодня» оказалась копия ответа Госпогранслужбы главе Центризбиркома на его запрос относительно пересечения украинскими гражданами госграницы. Среди прочего в нем указаны данные по Сацюку Ответ зарегистрирован в ЦИК 1 августа, то есть к моменту регистрации Сацюка члены Центризбиркома были осведомлены о том, что в апреле 2012 года экс-замглавы СБУ в последний раз пользовался российским паспортом.

Ответ Госпогранслужбы главе Центризбиркома:

Газета "Сегодня" напоминает, что Андрей Магера как куратор Житомирской области в ЦИК зарегистрировал Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты по округу №62 в этой области. В 2002-04 годах Магера являлся руководителем группы помощников депутата Давида Жвании, который, в свою очередь, имел тесные контакты с замглавы СБУ Владимиром Сацюком. Как известно, в сентябре именно по инициативе Жвании состоялся ужин на даче Сацюка, на котором якобы был отравлен Виктор Ющенко.