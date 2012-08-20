Магера обжалует решение суда по поводу своих действий при регистрации Сацюка

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявляет, что подаст в Высший административный суд Украины апелляционную жалобу на решение Киевского апелляционного административного суда, который признал противоправными его действия во время регистрации экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в народные депутаты в округе № 62 в Житомире.

Об этом А.Магера сообщил сегодня УНИАН.

"Я не соглашаюсь с текстом постановочной части решения суда, поэтому буду обжаловать его в апелляционном порядке", - сказал А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК отказался прокомментировать решение Киевского апелляционного административного суда. "Сейчас это может быть расценено как давление на суд", - объяснил он.

В то же время А.Магера отметил, что получил копию решения Киевского апелляционного административного суда и присутствовал во время судебного рассмотрения соответствующего иска кандидата в одном из округов Киева Анны Федорченко (баллотируется от Молодежной партии).

Как сообщали СМИ, накануне вечером Киевский апелляционный административный суд отменил решение ЦИК от 3 августа о регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка кандидатом в депутаты. Основанием для отмены регистрации В.Сацюка стало непроживание его на территории Украины в течение последних пяти лет.

Суд также признал противоправными действия двух членов Центризбиркома от оппозиции – А.Магеры и Валерия Шелудько при подготовке к рассмотрению на заседании ЦИК вопроса о регистрации кандидатом в депутаты в 62 округе В.Сацюка.