У сестры Левочкина - 7 земельных участков, 2 дома и 10 авто (декларация)

Об этом свидетельствует ее декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, которая обнародована на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, общая сумма совокупного дохода Ю.Левочкиной за прошлый год составляет 3 млн 40 тыс. 181 грн. В то же время заработная плата Ю.Левочкиной за 2011 год составила 194 тыс. 336 грн. При этом доход от процентов и дивидендов указан в размере 1 млн 640 тыс. 551 грн, материальная помощь - 34 тыс. 850 грн, страховые выплаты, страховые возмещения - 45 тыс. 444 грн, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 1 млн 125 тыс. грн.

Ю.Левочкина владеет 7 земельными участками площадью 1820, 2400, 1500, 510, 4200, 3000, 1500 кв. м, двумя жилыми домами – площадью 862 и 460 кв. м, двумя квартирами – площадью 62,5 и 63,7 кв. м.

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В автопарке народного депутата 10 автомобилей. В частности, Mercedes-Benz А500 2010 года выпуска, приобретенный в собственность за 2 млн 314 тыс. грн, два Lexus LX в 570 2011 года выпуска, приобретенные за 1 млн 177 тыс. и 1 млн 102 тыс., соответственно. Кроме того, есть еще 3 авто Mercedes Benz (2 из которых 2007 года выпуску, а 1 - 2010), Range Rover (2010 года выпуска), Porshe Cayenne (2007), Scoda Octavia (2007), Volkswagen (2007).

На банковском счете Ю.Левочкиной и на счетах в других финансовых учреждениях находится 19 млн 981 тыс. 399 тыс. грн. Номинальная стоимость ее ценных бумаг составляет 29 млн 570 тыс. 645 грн, а размер взносов в уставный капитал обществ, предприятий, организаций - 26 млн 462 тыс. 679 грн, в том числе за границей 24 млн 82 тыс. 679 грн.

В прошлом году Ю.Левочкина потратила 512 тыс. грн на добровольное страхование и 163 тыс. грн на содержание своего имущества.

В декларации среди членов семьи Ю.Левочкиной указаны только ее двое детей, на которых из имущества ничего не записано.