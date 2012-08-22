МВД: Общественный совет распущен совершенно законно

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью министерства по поводу заявления бывшего руководителя Общественного совета при МВД Эдуарда Багирова о нелегитимности решения о роспуске этого совещательного органа.

В частности, как отмечают в УСО, делая свои заявления, Э.Багиров ссылается на тот факт, что постановлением Кабинета министров от 3 ноября 2010 года № 996 «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики» утверждено Типовое положение об Общественном совете, однако в нем не предусмотрена процедура досрочного прекращения его полномочий.

В то же время в МВД обращают внимание, что Типовое положение является образцом, на основе которого заинтересованные стороны могут разрабатывать Положение об Общественном совете, внося изменения и дополнения, которые не противоречат требованиям отечественного законодательства.

При этом в министерстве отмечают, что Положение об Общественном совете при МВД Украины было одобрено на его заседании 31 марта 2011 года и подписано его председателем Э.Багировым.

В частности, пунктом 9.2 этого Положения предусмотрено, что полномочия Общественного совета могут быть прекращены в случае, если его заседания не проводились на протяжении трех последних месяцев, указывают в МВД.

При этом в министерстве отметили, что «заседания Общественного совета при МВД Украины проводились бессистемно, планы работы и консультаций с общественностью не составлялись, направленные в МВД протоколы заседаний не содержали предложений, учет которых реальное влиял бы на принятие управленческих решений МВД».

Кроме того, по данным УСО, Общественный совет не проводил своих заседаний с марта этого года, его руководство не смогло должным образом организовать работу и реализовать имеющиеся механизмы участия общественности в формировании и осуществлении государственной политики.

В связи с этим и было принято решение о досрочном прекращении полномочий нынешнего состава Общественного совета, отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 20 августа Э.Багиров заявил, что члены Общественного совета при МВД через суд будут добиваться возобновления его работы, которая была прекращена по приказу министерства.

Э.Багиров также отверг обвинения в том, что Общественный совет не работал и был не в состоянии вести конструктивную работу.

По мнению Э.Багирова, настоящей причиной решения о прекращении деятельности Общественного совета при МВД было то, что совет отказался по просьбе руководства министерства включить в свой состав 16 организаций. По его словам, все эти организации не имеют никакого отношения к сфере защиты прав человека, более того, пять из них вообще оказались несуществующими.

«МВД пыталось незаконными методами увеличить количество членов Общественного совета, и таким образом его деморализовать», - убежден правозащитник.

Э.Багиров заметил, что это опасный прецедент, и любой государственный орган в Украине сможет на свое усмотрение распускать общественный совет в случае, если тот, по мнению руководства органа, работает неэффективно или действует не так, как оно требует.