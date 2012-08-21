В Нацсовете не исключают, что некоторые телеканалы заговорят по-русски

В то же время он не согласен с мнением, что это явление может стать массовым.

«Некоторые каналы действительно перейдут на русский язык. Но основана масса, думаю, так и останется. Такая картина, которая была, она устраивала всех», - отметил он в комментарии Радио Свобода.

О решении об изъятии графы «язык» с заявлений о выдаче лицензий в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания сообщили в понедельник. Свое решение там объяснили выполнением подписанного Президентом языкового закона, а также «неоднократными обращениями субъектов хозяйствования».