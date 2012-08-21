В Нацсовете не исключают, что некоторые телеканалы заговорят по-русски
08:51, 21 августа 2012Политика
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Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Манжосов предполагает, что некоторые украинские телеканалы могут перейти на русский язык вещания - после удаления графы «язык» с заявлений о выдаче лицензий.
Владимир Манжосов не думает, что это явление станет массовым
В то же время он не согласен с мнением, что это явление может стать массовым.
«Некоторые каналы действительно перейдут на русский язык. Но основана масса, думаю, так и останется. Такая картина, которая была, она устраивала всех», - отметил он в комментарии Радио Свобода.
О решении об изъятии графы «язык» с заявлений о выдаче лицензий в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания сообщили в понедельник. Свое решение там объяснили выполнением подписанного Президентом языкового закона, а также «неоднократными обращениями субъектов хозяйствования».
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