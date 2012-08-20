В ЦИК говорят, что партийные списки еще можно корректировать
17:20, 20 августа 2012Политика
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Член Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявляет, что политические силы могут откорректировать свои партийные списки до середины октября.
Михаил Охендовский рассказал о возможности отмены регистрации
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Охендовский сообщил сегодня журналистам после завершения заседания ЦИК.
«Партия или политическая сила, которая зарегистрировала своих кандидатов, может обратиться в Центральную избирательную комиссию, подав соответствующие решения высшего руководящего органа, с заявлением об отмене регистрации отдельных кандидатов не позже, чем за 12 дней до дня голосования. То есть, до середины октября такая возможность продолжает существовать», - сказал М.Охендовский.
При этом член ЦИК подчеркнул, что речь идет только о возможности отмены регистрации кандидатов в депутаты, а не об обновлении списков.
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