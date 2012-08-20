В ЦИК говорят, что партийные списки еще можно корректировать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Охендовский сообщил сегодня журналистам после завершения заседания ЦИК.

«Партия или политическая сила, которая зарегистрировала своих кандидатов, может обратиться в Центральную избирательную комиссию, подав соответствующие решения высшего руководящего органа, с заявлением об отмене регистрации отдельных кандидатов не позже, чем за 12 дней до дня голосования. То есть, до середины октября такая возможность продолжает существовать», - сказал М.Охендовский.

При этом член ЦИК подчеркнул, что речь идет только о возможности отмены регистрации кандидатов в депутаты, а не об обновлении списков.