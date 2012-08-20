На Донбассе возросло количество патриотов (опрос)

За два года в Украине возросло количество патриотов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", обнародованные на их сайте.

Так, по сравнению с показателями двухлетней давности, количество опрошенных, которые считают себя патриотами своей страны, возросла с 77 до 82%, а по сравнению с данными полугодичной давности - рост еще больше - с 73 до 82%. В частности, 40% опрошенных однозначно характеризуют себя как патриотов своей страны, еще 42% - скорее да, чем нет. Только 10% опрошенных не считают себя патриотами. Еще 8% - не смогли определиться.

Наиболее ощутимый рост чувства патриотизма фиксируется на востоке страны, Донбассе, а также на Западе и Севере. На Юге - наоборот фиксируются обратные тенденции. Таким образом, наблюдается рост патриотизма в регионах, где проходили матчи Евро-2012, соответственно социологи предполагают, что рост может быть связан в большей степени именно с этим событием.

Стабильно, наибольшими патриотами считают себя пожилые люди. Вместе с тем, фиксируется рост соответствующих настроений и среди молодежи, а также фиксируется существенный рост патриотизма среди женщин. Последние тенденции косвенно также свидетельствуют о связи между Евро-2012 и ростом уровня патриотизма, можно говорить о возникновении некой «моды на патриотизм».

Украинцы, в первую очередь, считают предметом гордости за свою страну, свой народ, место, где родились и выросли (34%), землю, территорию, на которой живут (29%), национальные песни, праздники, обычаи (27%), родную природу (26%), прошлое страны и ее историю (25%), украинское трудолюбие, умение хозяйничать (25%), великих людей своей национальности (24%).

Также вызывают гордость за свою страну душевные качества своего народа (22%), государство, в котором живут (21%), язык своего народа (19%).

Несколько меньше вызывают гордость вера, религия своего народа (12%), победы спортсменов своей страны (12%), литература и искусство (11%), могилы предков, память о них (11%), флаг, герб, гимн (4%).

Минимальную гордость вызывает военная мощь государства - только 1%.

Место, где родились и выросли, наибольшую гордость вызывает на Юге, Востоке и Донбассе.

Великими украинцами больше всех восхищаются жители Востока, Севера и Запада страны, как сторонники оппозиции, так и Партии регионов. Прошлое и история наибольшую гордость вызывают на Севере, в Центре и на Донбассе, преимущественно среди сторонников КПУ и Партии регионов.

Государство, в котором живут, наибольшую гордость вызывает на Западе, так же как язык и религия своего народа. Спортивные победы - в Центре, душевные качества народа - на Востоке, литература и искусство - на Севере, могилы предков, память о них - на Юге.

Абсолютное большинство (61%) опрошенных ответили сами себе на вопрос «Кто я такой?» - гражданин Украины. Вдвое меньше охарактеризовали себя, в первую очередь, как жителей своего региона, города, села (29%) и просто сказали «Человек» (24%).

Еще 19% опрошенных, отвечая на этот вопрос, назвали бы свою национальность, почти каждый десятый - свою семейную роль или охарактеризовали себя как советский человек.

Только 6% - назвали себя европейцем, 5% - назвали бы свою профессию, род занятий, по 3% - назвали себя гражданином мира или свои религиозные убеждения.

Гражданами Украины себя, в первую очередь, назвали жители Запада и Центра.

Просто сказали «Человек» - жители Востока и Запада.

Назвали бы свою национальность, прежде всего, на Западе и Севере.

Советским человеком себя считают треть сторонников КПУ и почти каждый шестой - Партии регионов. Такие взгляды распространены в основном среди пожилых людей, пенсионеров, наиболее популярные на Юге и Востоке.

Европейцами себя считают, в первую очередь, молодежь.

Как показывает динамика, в понимании патриотизма, предмета гордости за свою страну, самоидентификации за два последних года произошли определенные изменения.

Так, украинцы начали испытывать больше гордости за свою страну через национальные песни, праздники и обычаи, через родную природу, через национальное трудолюбие, умение хозяйничать. Вместе с тем, фиксируются потери по таким позициям как национальные герои, государство, в котором живут, могилы предков, память о них, вера, религия народа, флаг, герб и гимн страны.

Несмотря на то, что количество опрошенных, которые идентифицируют себя как граждане Украины, выросла, количество тех, кто назвал бы свою национальность - уменьшилось.

Кроме того, за последние два года уменьшился уровень готовности защищать свою страну с оружием в руках (с 43 до 33%), а уровень неготовности - наоборот вырос (с 38 до 54%). При этом наблюдается четкая зависимость: чем больше человек чувствует себя патриотом, тем он проявляет большую готовность отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Это может говорить о том, что рост чувства патриотизма содержит значительную эмоциональную и, возможно, ситуативную составляющую, считают социологи. Почти половина мужчин и каждая пятая женщина готовы защищать свою страну с оружием в руках.

Кроме того, 61% опрошенных поддержали бы провозглашение Независимости Украины, если бы перед ними предстал такой выбор сегодня. Только 26% - не поддержали бы, еще 13% - не определились. Если на Западе поддержали бы независимость почти 90%, на Севере и в Центре - около 70%, то на Востоке, Юге и Донбассе - меньше половины. Число сторонников Независимости превышает число противников в каждом из регионов Украины.

Больше всего поддерживают Независимость молодежь, наименее - пожилые люди. При этом именно пожилые люди считают себя патриотами больше других. Часть пожилых людей считают себя патриотами своей страны, при этом они не признают Независимости и считают себя советскими людьми.

Абсолютное большинство опрошенных не поддерживают ни отделения от Украины Галичины (84%), ни Крыма (90%) или Донбасса (90%). Поддерживают отделение Галичины лишь 5%, при этом менее 1% на Западе, но более 10% - на Донбассе и Юге. Поддерживают отделение Крыма лишь 3%, при этом менее 1% на Западе, 4% - на Донбассе и одновременно каждый десятый - на Юге. Поддерживают отделение Донбасса лишь 2%, при этом около 2% на Западе и одновременно 8% - на самом Донбассе.

«Жители Запада, Центра, Севера и Востока страны не поддерживают отделение никаких территорий, но в Крыму есть определенная поддержка отделения своей территории от Украины, равно как и на Донбассе своей. Однако, такие настроения далеко не доминируют, абсолютное большинство подчеркивает необходимость сохранения территориальной целостности всей страны», - отмечают социологи.

Опрос проводился методом личного формализованного интервью согласно опроснику (face to face) с 8 по 18 августа 2012 года. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе.

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3 %, для значений близких к 5% - не более 1%.