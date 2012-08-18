ЦИК зарегистрировал список УНА - во главе сын Романа Шухевича
19:54, 18 августа 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 115 кандидатов в народные депутаты в многомандатном избирательном округе от Украинской национальной ассамблеи из 169 кандидатур, поданных в комиссию.
Юрий Шухевич возглавил список
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.
Список возглавляет Юрий-Богдан Шухевич – сын Романа Шухевича.
Дальше в пятерке этой политической силы представлены Игорь Мазур, Олег Березюк, Михаил Олиференко и Валерий Бобрович.
В то же время, ЦИК отказал 49 представителям УНА в регистрации кандидатами из-за несоответствия поданных документов требованиям законодательства, и пятерых исключила из списка из-за неподачи ими заявлений о согласии баллотироваться.
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