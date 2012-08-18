ЦИК зарегистрировал список УНА - во главе сын Романа Шухевича

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Список возглавляет Юрий-Богдан Шухевич – сын Романа Шухевича.

Дальше в пятерке этой политической силы представлены Игорь Мазур, Олег Березюк, Михаил Олиференко и Валерий Бобрович.

В то же время, ЦИК отказал 49 представителям УНА в регистрации кандидатами из-за несоответствия поданных документов требованиям законодательства, и пятерых исключила из списка из-за неподачи ими заявлений о согласии баллотироваться.