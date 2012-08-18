ЦИК зарегистрировал список УНА - во главе сын Романа Шухевича

19:54, 18 августа 2012
Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 115 кандидатов в народные депутаты в многомандатном избирательном округе от Украинской национальной ассамблеи из 169 кандидатур, поданных в комиссию.

Син командира УПА Романа Шухевича, Герой України Юрій Шухевич біля ВАСУ. 12 січня

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

Список возглавляет Юрий-Богдан Шухевич – сын Романа Шухевича.

Дальше в пятерке этой политической силы представлены Игорь Мазур, Олег Березюк, Михаил Олиференко и Валерий Бобрович.

В то же время, ЦИК отказал 49 представителям УНА в регистрации кандидатами из-за несоответствия поданных документов требованиям законодательства, и пятерых исключила из списка из-за неподачи ими заявлений о согласии баллотироваться.

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