БЮТ: Соцпартия стала на путь открытого экстремизма
У блока есть требования к СБУ и МВД
Блок Юлии Тимошенко требует от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел взять под охрану все помещения избирательных комиссий и избирательную документацию.
Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.
В документе напоминается, что сегодня ночью был умышленно осуществлен поджог помещения комиссии территориального избирательного округа №91 в Киевской области. На Востоке Украины зафиксированы многочисленные случаи избиения международных наблюдателей, недопущения их к контролю за подсчетом голосов, укрывательство объективной информации, блокирование поступления данных в Центральную избирательную комиссию.
В БЮТ убеждены, что именно “Социалистическая партия с целью ревизии народного волеизъявления стала на путь откровенного экстремизма”.
Блок Юлии Тимошенко требует от СБУ и МВД взять под охрану все помещения избирательных комиссий и избирательную документацию, заблокировать все возможны пути для осуществления провокаций и незаконных манипуляций.
Также “бютовцы” требуют от Генеральной прокуратуры Украины привлечь к уголовной ответственности преступников, ответственных за фальсификацию выбора народа.
Как сообщал УНИАН, в день выборов в Министерстве внутренних дел и региональных управлениях была развернута деятельность оперативных штабов по отслеживанию ситуации, складывающейся на территориях обслуживания, применение адекватных мер реагирования на ее изменения, организации и обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.
На каждом избирательном участке находились сотрудники милиции, также они охраняют помещения окружных избирательных комиссий.