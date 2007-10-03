БЮТ: Соцпартия стала на путь открытого экстремизма

Блок Юлии Тимошенко требует от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел взять под охрану все помещения избирательных комиссий и избирательную документацию.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

В документе напоминается, что сегодня ночью был умышленно осуществлен поджог помещения комиссии территориального избирательного округа №91 в Киевской области. На Востоке Украины зафиксированы многочисленные случаи избиения международных наблюдателей, недопущения их к контролю за подсчетом голосов, укрывательство объективной информации, блокирование поступления данных в Центральную избирательную комиссию.

В БЮТ убеждены, что именно “Социалистическая партия с целью ревизии народного волеизъявления стала на путь откровенного экстремизма”.

Блок Юлии Тимошенко требует от СБУ и МВД взять под охрану все помещения избирательных комиссий и избирательную документацию, заблокировать все возможны пути для осуществления провокаций и незаконных манипуляций.

Также “бютовцы” требуют от Генеральной прокуратуры Украины привлечь к уголовной ответственности преступников, ответственных за фальсификацию выбора народа.

Как сообщал УНИАН, в день выборов в Министерстве внутренних дел и региональных управлениях была развернута деятельность оперативных штабов по отслеживанию ситуации, складывающейся на территориях обслуживания, применение адекватных мер реагирования на ее изменения, организации и обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.

На каждом избирательном участке находились сотрудники милиции, также они охраняют помещения окружных избирательных комиссий.