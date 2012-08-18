ЦИК зарегистрировал новых кандидатов в народные депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, по партийным спискам будут баллотироваться 156 представителей СПУ. В первой "пятерке" – Петр Устенко, Наталия Бондарь, Александр Григорьев, Ляля Беляева и Валерий Иващенко (житель Белой Церкви, директор группы охранных компаний "Кобальт").

Социалистическая партия Украины в одномандатных округах выдвинула 63 кандидата в депутаты. В частности, по мажоритарке баллотируются бывший лидер СПУ Александр Мороз (округ № 93, Киевская область) и Валентина Семенюк-Самсоненко (округ № 63, Житомирская область).

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 235 кандидатов в народные депутаты от 4 политических партий в общегосударственном многомандатном округе.

В частности, регистрационные документы получили 34 кандидата в депутаты от "Русского блока", 106 - от партии "Родная Отчизна", 17 – от Народно-трудового союза и 78 – от Партии зеленых.

ЦИК также зарегистрировал 9 кандидатов в депутаты, которые баллотируются в одномандатных округах от "Русского блока", 7 – от партии "Родная Отчизна", 5 – от Украинской национальной ассамблеи, а также по одному кандидату от партии "Христианское движение" и "Блоковая партия".

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 58 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в Верховную Раду путем самовыдвижения.

В частности, среди кандидатов в депутаты – глава Волынской областной государственной администрации Борис Климчук, который баллотируется в одномандатном округе № 22 (Волынская область) и депутат от Партии регионов Владимир Зубик (округ № 195, Черкасская область).