Азаров считает, что спортсмены имеют полное право идти в политику

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Faebook.

"Почему, когда в политику идут журналисты, актеры, вы не удивляетесь, а когда идут спортсмены, почему-то спрашиваете? Я с большим уважением отношусь к нашим выдающимся спортсменам. Это всегда сила воли, мужество, умение выдерживать стрессовое напряжение, ответственность и дисциплина, то есть те качества, которые очень необходимы в политике", - сказал Н.Азаров.

В то же время он отметил, что для политики государственного уровня необходимо глубокое знание экономики, промышленности, всех сфер народного хозяйства.

"Всему этому надо учиться. Поэтому человек, который принял для себя решение идти в политику, должен очень серьезно заниматься всеми теми проблемами, о которых я сказал выше", - подчеркнул глава правительства.