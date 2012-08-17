Балога: то, как поступили с Луценко, – неприемлемо для демократической страны

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«2 года Луценко - великовата плата как для политической игры мускулами. Меня никто не заподозрит в дружеских отношениях с Луценко, но то, как с ним поступили, – неприемлемо для любой демократической страны», - подчеркнул В.Балога.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 августа, Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки при расследовании отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Ранее, 27 февраля 2012 года, Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко. В то же время защита Ю.Луценко подала кассационную жалобу.