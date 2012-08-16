К «Запорожцу» Ющенко добавил «Лексус» - декларация

Сумма совокупного дохода третьего президента Украины Виктора Ющенко за последние годы выросла на 93,5 тысяч до 1,13 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует обнародованная им декларация доходов, отмечает Украинская правда.

Из этой суммы 180 тысяч - составляет зарплата, 954 600 - дивиденды и проценты. Доходы семьи экс-президента составляют 200 тысяч гривен - все это доход от предпринимательской деятельности. В декларации за 2009 год, когда Ющенко повторно выдвигался на пост президента, он задекларировал 1,04 миллиона совокупного дохода, а его семья - 549,3 тысячи гривен.

В сравнении с 2009 годом у Виктора Ющенко так же остались земельный участок площадью 13,1 гектара, жилой дом - 656,7 метра квадратного и квартира 371,9 квадратных метра.

У экс-президента так же остался автомобиль ЗАЗ-965 А и мотоцикл Harley Davidson.

В свою очередь имущество семьи Ющенко претерпело изменения.

В декларации за 2009 год его семья владела двумя квартирами площадью 1633,5 и 300 квадратных метров и не имела автомобиля. Согласно действующей декларации, метраж квартир стал меньше - члены его семьи имеют две квартиры метражом 106,7 и 79,4 квадратных метра.

Зато, в семье появился автомобиль Lexus LG.

На счету Ющенко 5,97 миллиона гривен, у его семьи, согласно декларации, на счетах пусто. Между тем как в декларации за 2009 год на счету тогдашнего президента было более 3 миллионов гривен, а у его семьи 2,42 миллиона гривен, причем все средства семьи находились за границей.

Как известно, Виктор Ющенко возглавляет список партии "Наша Украина" на предстоящих парламентских выборах.