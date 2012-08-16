Защита Тимошенко надеется, что во вторник ей откроют путь в Европу

18:58, 16 августа 2012
Политика
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Защита надеется, что 21 августа Высший спецсуд вынесет решение по делу Тимошенко.

Сергей Власенко

Сторона защиты надеется, что 21 августа Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел вынесет решение по газовому делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которое даст возможность обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам после заседания суда заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Мы очень надеемся, что 21 августа будет решение Высшего специализированного суда по делу Тимошенко, которое полностью откроет нам дорогу в Европейский суд по правам человека», - сказал он.

По словам С.Власенко, на следующем судебном заседании осталась лишь одна процессуальная процедура – получить объяснение со стороны государственного обвинения относительно кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко, поданной адвокатами.

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