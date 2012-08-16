Руководитель украинского Transparency International вышел из комитета Януковича

Об этом говорится в заявлении А.Хмары, переданном агентству УНИАН.

Свое решение А.Хмара объяснил несогласием с решением Президента В.Януковича подписать «коррупционно опасный» тендерный законопроект № 9634 (закон 5044-VI от 04.07.2012).

«Подписание Президентом Украины 1 августа этого года законопроекта № 9634 (закон 5044-VI) показало, что Вы как председатель Национального антикоррупционного комитета не обратили надлежащего внимания на глубокую обеспокоенность экспертного сообщества относительно коррупционных рисков законопроекта. Этим фактически были проигнорированы роль и ключевые задачи Национального антикоррупционного комитета», - говорится в письме руководителя Transparency International – Украина.

«В то же время готов и в дальнейшем отдавать все свои силы для превращения Украины в добропорядочную европейскую страну», - заявил А.Хмара.

Transparency International - глобальная антикоррупционная неправительственная организация, имеющая более 90 представительств и работающая в более 100 странах мира.