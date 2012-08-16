В России завершили расследование опасного инцидента с вертолетом Путина

Обстоятельства происшествия в небе над Москвой в мае этого года до сих пор тщательно скрываются авиационными властями.

По данным «Известий», пилот частного спортивного самолета опасно подрезал президентский вертолет. Машины благополучно разошлись в воздухе, а виновник отделался легким испугом и административным штрафом в 2 тыс. рублей.

Как рассказали «Известиям» источники в Росавиации, инцидент с президентским вертолетом произошел 26 мая 2012 года в районе подмосковного поселка Бужарово. Частный спортивный самолет ВС Rockwell Commander 112ТСА с регистрационным знаком RA-0988G опасно пересек курс полета литерного МИ-8 — вертолет, который перевозит президента России Владимира Путина.

— Об инциденте доложил пилот вертолета, — поясняет «Известиям» источник. — По его словам, самолет фактически пролетел над ними. Когда в небе находится президентский борт, воздушное пространство должно быть свободно.

Информация о том, что «первый борт» едва не столкнулся в небе с частным самолетом, тщательно скрывалась не только от СМИ, но даже от надзорных органов: Росавиация и Ространснадзор об этом ЧП узнали лишь через несколько часов.

Как рассказали источники в Росавиации, расследование инцидента с «первым бортом» завершено.

— Нарушитель воздушного пространства был установлен: за штурвалом самолета, который пересек курс президентского борта, находился пилот Александр Рябинин, — рассказывает собеседник. — Против него было возбуждено дело об административном правонарушении за то, что он поднялся в воздух, не уведомив об этом диспетчеров. Также выяснилось, что у него было просрочено свидетельство пилота-любителя, а также отсутствовал сертификат летной годности.

По словам источника, за эти правонарушения Рябинин был оштрафован на 2 тыс. рублей.

«Известиям» удалось связаться с Александром Рябининым.

— Да, я действительно был оштрафован за инцидент, но особо на эту тему распространяться не хочу, — заявил он «Известиям». — Я не знал о запрете, но ничего экстремального не произошло. Мы видели друг друга с пилотами вертолета и безопасно разошлись.