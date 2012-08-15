КИУ: В Артемовске телетюнеры раздают от имени брата Клюева

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины». С. Клюев будет баллотироваться от Партии регионов по одномандатному избирательному округу №46, куда входят Артемовск, Красный Лиман и Артемовский район.

Как рассказал КИУ житель города Артемовск, общественный деятель Денис Гетман, их семья получила тюнер именно с предписанием - от Сергея Клюева.

«Согласно постановлению Кабмина моя мать подпадает под категорию тех, кто может бесплатно получить тюнеры для цифрового телевидения от государства. Она написала заявление в местное управление труда и социальной защиты населения. Через некоторое время нам пришло сообщение, что на почте нас ждет посылка на ее имя. На почте мы получили тюнер в пакете с подписью Сергея Клюева. В тот день в очереди много людей получили точно такие посылки», - рассказал Д. Гетман.

В КИУ подчеркнули, что в Украине реализуется государственная программа по обеспечению населения средствами приема сигналов цифрового телерадиовещания. Общественные наблюдатели ДОО ВОО «Комитет избирателей Украины», которые действуют в рамках общенациональной кампании Гражданской сети ОПОРА, еще раз акцентируют, что прецеденты раздачи тюнеров провластной партией уже встречались в других городах области, что неправомочно.

Заместитель руководителя Донецкого областного избирательного штаба Партии регионов Игорь Чичасов комментируя корреспонденту УНИАН ситуацию с тюнерами отметил: «Мы распространили в области информацию о том, что люди, которые не могут сами установить тюнеры для цифрового телевидения, могут обращаться на местах в общественные приемные Партии регионов и получить бесплатную помощь».

По поводу информации о раздаче тюнеров избирателям в пакетах, которые подписаны именем С.Клюева, И. Чичасов сказал, что «такой информации у нас нет».

Он также объяснил, что в Артемовске на почте тогда, действительно, желающим бесплатно предлагались пакеты (без тюнеров) от С. Клюева с надписью «Вместе сделаем жизнь лучше».

«Те люди, которые хотели взять такой пакет, брали, а кто не хотел нет. И никакой связи этих пакетов с получением жителями телевизионных тюнеров не было», - сказал И. Чичасов.