Председатель Совета судей против люстрации в судебной системе

Такое мнение Я.Романюк выразил на пресс-конференции в УНИАН.

"Никакой люстрации не нужно. Я как никто другой точно знаю ситуацию в судебной системе, и я знаю, что в своем подавляющем большинстве - процентов на 99 - там работают самоотверженные люди, которые готовы и принимают ежедневно решения, которые основываются на законе, и решения справедливые", - сказал Я.Романюк.

При этом для примера председатель Совета судей Украины напомнил о появлении в СМИ сообщений о том, что бывший президент Монголии приговорен к четырем годам лишения свободы. "Но я не читал в средствах массовой информации, что судьи судебной системы Монгольской Республики нуждаются в люстрации и увольнении с должностей в связи с этим решением", - отметил он.

Я.Романюк не стал оценивать на соответствие судейской этике действия и решения судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка и Родиона Киреева, которые председательствовали в судебных процессах над экс-министром внутренних дел Юрием Луценко и бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

"Их решения подвергались ревизии в установленном законом процессуальном порядке - это апелляционными судами. И на сегодняшний день происходит рассмотрение кассационное", - отметил Я.Романюк.

По его мнению, проведению судебных заседаний по делам Ю.Тимошенко и Ю.Луценко мешало большое количество представителей средств массовой информации.

"Публичность, открытость - это должно быть в судах. Но, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Главное задание суда - осуществить эффективное и справедливое правосудие, полно, всесторонне, объективно рассмотреть дело и принять законное решение на основании собранных доказательств. Если что-то суду мешает при выполнении этого основного задания, то суд, наверное, должен принимать соответствующие меры. Во всяком случае, присутствие средств массовой информации в значительной мере мешало суду", - считает Я.Романюк.

"Я не против того, чтобы представители средств массовой информации освещали (процесс), но мне кажется, что нам нужно двигаться другим способом. Наверное, в зале судебного заседания должны быть стационарные камеры, которые давали бы возможность гражданам в режиме Live наблюдать за процессом", - подчеркнул председатель Совета судей Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 мая один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил о необходимости проведения люстрации чиновнических и судейских кадров в случае победы оппозиционных сил на выборах в Верховную Раду.