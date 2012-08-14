Прокурор Одесской области подал в отставку
17:32, 14 августа 2012Политика
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53-летний прокурор Одесской области Степан Молицкий подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию, сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры.
Степан Молицкий подал заявление об отставке
Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас его заявление рассматривается кадровой комиссией Генеральной прокуратуры Украины.
Напомним, С.Молицкий был переведен в конце минувшего года в Одесскую облпрокуратуру из Крыма, где занимал должность прокурора АР Крым.
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