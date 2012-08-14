Прокурор Одесской области подал в отставку

17:32, 14 августа 2012
Политика
4546 0

53-летний прокурор Одесской области Степан Молицкий подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию, сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры.

Степан Молицкий подал заявление об отставке

Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас его заявление рассматривается кадровой комиссией Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, С.Молицкий был переведен в конце минувшего года в Одесскую облпрокуратуру из Крыма, где занимал должность прокурора АР Крым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter