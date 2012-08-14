Прокурор Одесской области подал в отставку

Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас его заявление рассматривается кадровой комиссией Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, С.Молицкий был переведен в конце минувшего года в Одесскую облпрокуратуру из Крыма, где занимал должность прокурора АР Крым.