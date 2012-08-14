Тимошенко написала уже 5 отказов от участия в видеоконференции

Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко считает незаконным решение суда о переносе рассмотрения дела относительно деятельности ЕЭСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, позицию защиты выразил на брифинге адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Судья объявил предварительно написанное решение. Его не интересует мнение сторон», - заявил С.Власенко. По его мнению, это связано с очередным отложением кассации Ю.Тимошенко по газовому делу.

Касаясь сегодняшнего решения суда, он напомнил, что Ю.Тимошенко написала уже 5 отказов от участия в судебном заседании в режиме видеоконференции, а сегодня судья объявил о том, что ему нужен еще и шестой ответ экс-премьера.

По словам С.Власенко, это не имеет никакого отношения к юриспруденции. «Это чисто сконденсированная политика, которая имеет целью устранить политического конкурента из политической жизни», - заявил он.

С.Власенко также отметил, что Ю.Тимошенко готова принимать участие в заседаниях суда, но после выздоровления. При этом он выразил мнение, что просьба немецких врачей дать Ю.Тимошенко восемь недель на выздоровление не выполняется.

Он также обвинил суд в ограничении прав адвокатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» на 11 сентября.

Судья Константин Садовский отметил, что суд удовлетворил просьбу прокуроров обратиться к Ю.Тимошенко, чтобы она дала согласие на проведение судебной видеоконференции.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, в служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.